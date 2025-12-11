Mourinho | Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo non sono d’accordo

Dopo la vittoria del Benfica contro il Napoli, l'allenatore Josè Mourinho ha commentato la prestazione della squadra e risposto alle opinioni sulla gara. In un'intervista a Prime Video, Mourinho ha espresso il suo punto di vista sulla partita e sulla condizione del Napoli, offrendo riflessioni sul confronto tra le due squadre.

L'allenatore del Benfica, Josè Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli Le parole di Mourinho. Cosa ha detto a Spinazzola? «Ha vinto qualcosa in Europa, ha vinto lo scudetto ora. Spina sta costruendo un bel curriculum». A McTominay? «Gli ho detto che questi bambini che ho messo nei prossimi minuti sono i prossimi McTominay. Abbiamo fatto una gara straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è stato quello che conosciamo, ma io non sono d'acco rdo. Il Benfica ha fatto un lavoro straordinario, ha meritato di vincere. Vincere contro il Napoli con due gol ed essere ancora vivi vale una serata fantastica per noi.

