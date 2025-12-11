Mourinho | Qualcuno dirà  che il Napoli non è stato quello che conosciamo non sono d’accordo

Ilnapolista.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria del Benfica contro il Napoli, l'allenatore Josè Mourinho ha commentato la prestazione della squadra e risposto alle opinioni sulla gara. In un'intervista a Prime Video, Mourinho ha espresso il suo punto di vista sulla partita e sulla condizione del Napoli, offrendo riflessioni sul confronto tra le due squadre.

L’allenatore del Benfica, Josè  Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video dopo la vittoria contro il Napoli Le parole di Mourinho. Cosa ha detto a Spinazzola? «Ha vinto qualcosa in Europa, ha vinto lo scudetto ora. Spina sta costruendo un bel curriculum». A McTominay? «Gli ho detto che questi bambini che ho messo nei prossimi minuti sono i prossimi McTominay. Abbiamo fatto una gara straordinaria. Qualcuno dirà  che il Napoli non è stato quello che conosciamo, ma io non sono d’acco rdo. Il Benfica ha fatto un lavoro straordinario, ha meritato di vincere. Vincere contro il Napoli con due gol ed essere ancora vivi vale una serata fantastica per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

mourinho qualcuno dir224 160che il napoli non 232 stato quello che conosciamo non sono d8217accordo

© Ilnapolista.it - Mourinho: «Qualcuno dirà  che il Napoli non è stato quello che conosciamo, non sono d’accordo»

Mourinho, Roma-Napoli: "Ho ricevuto offerte, ma voglio restare". E sulla Superlega... - Hanno perso un bravissimo allenatore ma ne hanno uno con tanta esperienza in Serie A e con il ... Si legge su tuttosport.com

Mourinho al Napoli, l’hanno messo nero su bianco - Al quale sarebbe stato proposto dal suo potente agente, Jorge Mendes, in eccellenti rapporti con Aurelio De ... Secondo calciomercato.it