Mourinho punge Conte | che frecciata dopo Benfica-Napoli l’avete sentito?

Dopo la sconfitta del Napoli sul campo del Benfica, Mourinho ha rivolto una frecciatina a Conte, evidenziando alcune tensioni tra le due squadre e gli allenatori. La sfida europea si conclude con un risultato di 2-0 in favore dei portoghesi, lasciando il Napoli con poche speranze di qualificazione. Un episodio che alimenta ulteriormente le discussioni sullo stato di forma delle due compagini.

Il Napoli cade sul campo del Benfica. I portoghesi passano per 2-0 sui partenopei e ottengono i tre punti. Il Napoli resta a quota 7 in classifica e adesso trema, attestandosi al 23° posto del girone unico di Champions League. Nel post-partita ha parlato José Morinho, pungendo Antonio Conte ad Amazon Prime Video. Mourinho nel post-partita: “Qualcuno dirà che non è il solito Napoli ma non è vero”. Josè Mourinho ha parlato nel post-partita di Benfica-Napoli ad Amazon Prime Video. Le sue parole. “ Abbiamo meritato, abbiamo fatto una partita straordinaria. Qualcuno dirà che il Napoli non è quello che conosciamo ma non sono d’accordo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it