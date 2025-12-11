Mourinho pensa già alla Juventus | È praticamente qualificata la sua situazione è più facile della nostra…Siamo vivi ma a Torino sarà dura

Mourinho, allenatore del Benfica, ha commentato la situazione della Juventus in vista della prossima sfida di Champions League. Durante la conferenza stampa post Napoli, ha sottolineato le possibilità di qualificazione e le difficoltà che la partita a Torino comporterà, evidenziando la posizione favorevole dei bianconeri rispetto alla sua squadra.

Mourinho, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa post Napoli della prossima sfida in Champions League con la Juve. Josè Mourinho ha parlato così dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli in Champions League. Il suo Benfica affronterà la Juve nel prossimo match europeo, il 21 gennaio all’Allianz Stadium. Le sue parole in conferenza stampa: «La Juve è praticamente qualificata, ha vinto oggi, ha 9 punti. Le mancherà 1 punto, la sua situazione è più facile della nostra. Per noi 3 punti non saranno sufficienti, la situazione è difficile per noi. Il calendario del Benfica è assurdo: Napoli, Juve, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Chelsea e Newcastle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mourinho pensa già alla Juventus: «È praticamente qualificata, la sua situazione è più facile della nostra…Siamo vivi ma a Torino sarà dura»

Mourinho: «Conosco bene Conte e i miei ragazzi» A Sport tv: «Come allenatori, ci piace pensare di fare le scelte giuste, ma sono i giocatori in campo che fanno sì che queste scelte appaiano buone o ci facciano apparire dei falliti» https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com Vai su Facebook

#Mourinho: 'Chi vincerà lo scudetto? Difficile. Purtroppo penso sarà tra Napoli, Inter e Milan. Mi dispiace perché andrei anche io di corsa al Circo Massimo'. Vai su X

Firma gratis per Mourinho: addio Juventus - L’ex Inter e Roma sta per diventare il nuovo allenatore del Benfica, la squadra che lo ha eliminato dalla Champions League e che di fatto ha causato il suo esonero da parte del Fenerbahce. Riporta calciomercato.it

Mourinho, è già Juve: "Non mi accoglieranno così". Poi la stoccata: "Sarà felice ora" - L'ultima volta che lo Special One affrontò la Vecchia Signora risale alla fase a gironi di Champions League della stagione 2018/19. Scrive tuttosport.com