mourinho non spreca mai un microfono le frecciate ai giornalisti che avevano criticato lui e il benfica a bola

José Mourinho non perde occasione per esprimersi, spesso con pungenti battute rivolte ai critici. Dopo la vittoria del Benfica contro il Napoli, l’allenatore ha approfittato del momento per rispondere alle critiche ricevute, dimostrando ancora una volta la sua capacità di non lasciare mai passare inosservate le sue opinioni.

Come Mourinho ama dare fastidio. nessuno lo fa meglio (A Bola). Scrive A Bola: “Nel dopopartita del trionfo del Benfica contro il Napoli, l’allenatore ha colto l’occasione per rimettere i critici al loro posto. Senza alzare la voce, ha fatto ciò che sa fare meglio: ha usato le parole come un bisturi, non come un martello”. Mourinho che fa Mourinho. Ricardo Jorge Costa, sulle colonne di A Bola, quotidiano portoghese, ha commentato così: “Dopo la vittoria del Benfica sul Napoli — un successo più psicologico che di classifica — l’allenatore ha utilizzato il post-gara come chi torna sul palco, non per giustificarsi, ma per mettere pubblico e critici al loro posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it