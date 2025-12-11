Mourinho | McTominay mi ha dato la maglia ho tolto Pogba per far giocare lui me la doveva
Dopo la vittoria in Champions contro il Napoli, José Mourinho ha commentato la scelta di togliere Pogba dal campo per far entrare McTominay, sottolineando l’importanza del gesto del giocatore. Il tecnico ha anche rivelato un episodio particolare legato a un gesto di solidarietà tra i calciatori, offrendo spunti interessanti sulla sua gestione della squadra.
L’allenatore del Benfica, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions contro il Napoli Mourinho in conferenza. « Grande vittoria, grande partita. Collettivamente e individualmente. Penso che come squadre siamo stati fantastici, sul piano difensivo grande prestazione in una partita difficile. Abbiamo difeso a zona contro una squadra difficile da contenere. Con la palla abbiamo interpretato bene la partita, Ivanovic ha dato molta profondità e soluzioni. A centrocampo anche abbiamo fatto bene. Ivanovic attaccava gli spazi e abbiamo messo in difficoltà la compattezza difensiva che normalmente il Napoli ha. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Oggi è il giorno di Benfica-Napoli in Champions. Mourinho Vs Conte ma non solo... Era il 18 ottobre del 2017. Mourinho, oggi allenatore del Benfica ed all'epoca sulla panchina dello United, proprio quella sera fece debuttare un giovanissimo Scott McTominay