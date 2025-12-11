Mourinho | McTominay era triste perché ha perso è la natura dei giocatori vincenti

Dopo la sfida tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha commentato il comportamento di Scott McTominay, rivelando un aneddoto sul suo atteggiamento competitivo e sulla passione dei giocatori vincenti. Il tecnico portoghese ha sottolineato l’importanza della mentalità e della determinazione nel calcio di alto livello.

L’allenatore del Benfica, Josè Mourinho ha parlato lungamente di Scott McTominay nel post partita della sfida contro il Napoli Mourinho svela un retroscena con McTominay: «Ho preso la maglietta di McTominay, ho tolto Pogba per farlo giocare e il minimo che potesse fare era darmi la maglia». Se avesse avuto lui McTominay stasera, cosa gli avrebbe detto: « Era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma ha perso ed era triste. È felicissimo però a Napoli. Vincere il premio di miglior straniero è assolutamente fantastico, qualifica la Scozia per il mondiale dopo tanti anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho: «McTominay era triste perché ha perso, è la natura dei giocatori vincenti»

