Mourinho | Lo scudetto? L’Inter e il Napoli sono top il Milan ha un allenatore speciale

Nell'ultimo turno di campionato, José Mourinho ha ottenuto una vittoria importante contro il Napoli, evidenziando le qualità delle squadre in corsa per lo scudetto. Con un commento ai vertici della classifica, il tecnico portoghese ha sottolineato le prestazioni di Inter, Napoli e Milan, evidenziando il valore e le potenzialità di tutte le contendenti.

. Mourinho ieri ha vinto 2-0 contro un Napoli spento e deludente. Dopo la partita gli è stata posta la classica domanda: «Chi secondo te vincerà lo scudetto quest’anno?» E Mourinho ha risposto: «Difficile, l’Inter è una super potenza con una rosa top. Napoli uguale. Il Milan gioca una partita alla settimana e ha un allenatore speciale come Max che allena in un modo in cui Antonio e Cristian (Chivu) non possono fare quest’anno perché hanno tante partite da giocare. Sarà tra queste tre la sfida. Mi piacerebbe tantissimo che vincesse la Roma, vorrei andare al circo massimo a festeggiare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho: «Lo scudetto? L’Inter e il Napoli sono top, il Milan ha un allenatore speciale»

“Anche io andrei al Circo Massimo” José Mourinho ha infiammato così i cuori dei tifosi giallorossi dopo la vittoria del suo Benfica contro il Napoli, sottolineando però come allo stesso tempo sia complicato per la Roma puntare allo Scudetto Romanisti lo Vai su X

"Sognare lo Scudetto è possibile, sì, ma per farlo serve il miglior Dybala" E pensare che nel 2022 poteva essere un'altra storia. Il Napoli arrivò davvero vicino a portarlo al Maradona. Poi arrivò la Roma di Mourinho e il resto è già noto ? https://tinyurl.com/ - facebook.com Vai su Facebook

Mourinho: «Lo scudetto? L’Inter e il Napoli sono top, il Milan ha un allenatore speciale» - Dopo la partita gli è stata posta la classica domanda: «Chi secondo te vincerà lo scudetto quest’anno? Si legge su ilnapolista.it

Mourinho sgambetta il Napoli: il Benfica complica ancora di più il cammino in Champions di Conte - Grande sfida al Da Luz di Lisbona valida per la sesta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Da msn.com