Mourinho | Lo scudetto? L’Inter e il Napoli sono top il Milan ha un allenatore speciale

Nell'ultimo turno di campionato, José Mourinho ha ottenuto una vittoria importante contro il Napoli, evidenziando le qualità delle squadre in corsa per lo scudetto. Con un commento ai vertici della classifica, il tecnico portoghese ha sottolineato le prestazioni di Inter, Napoli e Milan, evidenziando il valore e le potenzialità di tutte le contendenti.

. Mourinho ieri ha vinto 2-0 contro un Napoli spento e deludente. Dopo la partita gli è stata posta la classica domanda: «Chi secondo te vincerà lo scudetto quest’anno?» E Mourinho ha risposto: «Difficile, l’Inter è una super potenza con una rosa top. Napoli uguale. Il Milan gioca una partita alla settimana e ha un allenatore speciale come Max che allena in un modo in cui Antonio e Cristian (Chivu) non possono fare quest’anno perché hanno tante partite da giocare. Sarà tra queste tre la sfida. Mi piacerebbe tantissimo che vincesse la Roma, vorrei andare al circo massimo a festeggiare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

