Mourinho guarda alla Serie A | Scudetto alla Roma? Andrei di corsa al Circo Massimo

Dopo il trionfo in Champions League, José Mourinho si rivolge al campionato italiano, esprimendo entusiasmo per la possibilità di conquistare lo scudetto con la Roma. La sua dichiarazione ha suscitato interesse tra i tifosi e analisti, sottolineando la sua determinazione e la fiducia nel progetto giallorosso.

Reduce dal prestigioso successo in Champions League ai danni del Napoli, J osé Mourinho si è presentato in conferenza stampa con uno sguardo rivolto anche all'Italia. L'ex tecnico della Roma, oggi alla guida del Benfica, ha colto l'occasione per parlare in italiano e soffermarsi sulla battaglia scudetto in corso, offrendo una lettura chiara e realistica del campionato. A domanda diretta sulla squadra favorita, Mourinho non si è nascosto. Pur confessando l'affetto che ancora lo lega alla Roma, ha indicato tre club come veri contendenti al titolo: " Sarà una questione tra Inter, Napoli e Milan. L'Inter ha un super potenziale con la rosa al top.

