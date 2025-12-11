Mourinho è un maestro nel bloccare l’avversario Ieri Conte non aveva contromisure né energie

José Mourinho si conferma come uno dei migliori allenatori nella gestione difensiva e nel bloccare l’avversario. La sua abilità nel neutralizzare le strategie avversarie emerge chiaramente nelle recenti sfide, dimostrando ancora una volta perché è considerato un maestro in questo ruolo. Contro il Napoli, Mourinho ha ancora una volta dato prova delle sue doti tattiche e di leadership.

L'arte di José Mourinho. José Mourinho lo ha fatto per tanti anni, contro il Napoli l'ha rifatto di nuovo. Come ai (suoi) bei tempi, il tecnico portoghese ha rimesso sul piatto la sua prerogativa numero uno, la sua cifra, la sua arte: impostare la partita in modo da bloccare, annullare, annientare il suo avversario dal punto di vista creativo e offensivo. E attenzione: questa rilevazione deve essere intesa e interpretata come un complimento, anche perché sarebbe da ingenui – per non dire da stupidi – criticare un allenatore che porta la sua squadra a vincere 2-0 in una partita di Champions League in cui di certo non partiva favorita.

