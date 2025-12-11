Mourinho | Conosco bene Conte e i miei ragazzi
Dopo la vittoria contro il Napoli, José Mourinho ha commentato la prestazione della sua squadra e ha condiviso le sue impressioni sulla partita. Conoscendo bene Antonio Conte e il suo attuale gruppo, il tecnico portoghese ha espresso fiducia e soddisfazione per il rendimento dei suoi giocatori, evidenziando l'importanza di questa vittoria nel cammino stagionale.
Dopo la vittoria contro il Napoli, l’allenatore del José Mourinho, è intervenuto ai microfoni di Sport TV Le parole di Mourinho. «È andata bene. Abbiamo iniziato molto bene. Quello che avevamo preparato si è avverato. I giocatori hanno giocato bene, dimostrando spirito, coesione e intelligenza. Poi hanno dimostrato classe e sicurezza, sfruttando gli spazi che abbiamo trovato. È una grande vittoria che ci tiene in gara. Le prossime due partite sono estremamente difficili, contro Juventus e Real Madrid, ma siamo ancora in gioco. Potrebbe interessarti: Conte: «È mancata l’energia. Abbiamo giocato domenica e abbiamo viaggiato, il Benfica aveva giocato venerdì» È andata bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
