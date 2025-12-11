Mourinho a Sky | Parlare di freschezza atletica mi sembra già un po’ di scusa
José Mourinho commenta a Sky Sports, criticando chi attribuisce le difficoltà delle squadre alla mancanza di freschezza atletica, ritenendo questa una scusa superficiale. L'allenatore sottolinea l'importanza di elementi come aggressività e tattica, evidenziando come aspetti fondamentali per il rendimento delle squadre.
Non è mancato nulla: aggressività geometria. Intensità che si era visto anche contro lo Sporting. Mourinho: «Me l’aspettavo, la squadra gioca abbastanza bene da tre quattro settimane. Contro lo Sporting abbiamo giocato una buona partita, mi aspettavo una buona partita, consapevoli che il Napoli è una squadra fantastica, con un allenatore di altissimo livello, col nuovo sistema creano problemi offensivi, ma abbiamo giocato un’ottima partita». Come l’avete studiata? Avete dimostrato anche più freschezza atletica. Mourinho: «Parlare di freschezza atletica mi sembra già un po’ di scusa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Mourinho a Sky: «Parlare di freschezza atletica mi sembra già un po’ di scusa» - Mourinho: «Ho visto giocatori dalla grande personalità, intelligenza, con una mentalità a Benfica come diciamo in Portogallo» ... Come scrive ilnapolista.it
Benfica, Mourinho a Sky: "Freschezza atletica? Sa di scusa. L'ho vinta con una mossa" - José Mourinho, tecnico del Benfica, dopo la vittoria contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo una bella serata perché la squadra ... Si legge su tuttonapoli.net
? José Mourinho non vuole sentir parlare di infortuni del Napoli alla vigilia della sfida di Champions con il suo Benfica ? “Non parlatemene. Le mie assenze mi fanno piangere e io non voglio farlo. Voglio trovare soluzioni. Loro se non hanno De Bruyne ha - facebook.com Vai su Facebook
Mourinho: “Parlare di Conte vuol dire parlare del Napoli. Le squadre di Conte sono squadre complete, è impossibile trovare qualcosa su cui poter dire che sono scarsi o non lo fanno bene. Sono squadre compatte, con una consapevolezza tattica altissima. Co Vai su X