Mourinho a Sky | Parlare di freschezza atletica mi sembra già un po’ di scusa

José Mourinho commenta a Sky Sports, criticando chi attribuisce le difficoltà delle squadre alla mancanza di freschezza atletica, ritenendo questa una scusa superficiale. L'allenatore sottolinea l'importanza di elementi come aggressività e tattica, evidenziando come aspetti fondamentali per il rendimento delle squadre.

Non è mancato nulla: aggressività geometria. Intensità che si era visto anche contro lo Sporting. Mourinho: «Me l’aspettavo, la squadra gioca abbastanza bene da tre quattro settimane. Contro lo Sporting abbiamo giocato una buona partita, mi aspettavo una buona partita, consapevoli che il Napoli è una squadra fantastica, con un allenatore di altissimo livello, col nuovo sistema creano problemi offensivi, ma abbiamo giocato un’ottima partita». Come l’avete studiata? Avete dimostrato anche più freschezza atletica. Mourinho: «Parlare di freschezza atletica mi sembra già un po’ di scusa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

