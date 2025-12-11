Mottarone il gup proscioglie i vertici della Leitner | Nessuna prova di pressioni per ridurre la manutenzione

Il gup di Verbania ha prosciolto i vertici della Leitner nel procedimento sulla tragedia della funivia del Mottarone del 2021, affermando che non ci sono prove di pressioni per ridurre la manutenzione. L’incidente, in cui persero la vita 14 persone, rimane senza imputati tra i dirigenti dell’azienda.

Nel procedimento sulla tragedia della funivia del Mottarone, l’incidente del 23 maggio 2021 costato la vita a 14 persone, il giudice per l’udienza preliminare di Verbania ha stabilito che non esistono elementi per rinviare a giudizio i vertici di Leitner. La sentenza di non luogo a procedere, accompagnata da un dossier di 69 pagine, chiarisce che non sono emerse prove di direttive o pressioni da parte dell’azienda altoatesina per ridurre gli interventi di manutenzione o limitare le fermate dell’impianto. Il ruolo di Enrico Perocchio. Secondo il gup Gianni Macchione, l’ipotesi che il direttore d’esercizio Enrico Perocchio, dipendente Leitner, potesse aver agito nell’interesse della società è «un sospetto legittimo», alla luce dei suoi rapporti con il gruppo di Vipiteno e del ruolo ricoperto nell’impianto del Mottarone. 🔗 Leggi su Open.online