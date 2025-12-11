MotoGp Lorenzo | Bagnaia ha perso entusiasmo Uno psicologo potrebbe aiutarlo

Dopo un 2025 difficile, Pecco Bagnaia potrebbe aver bisogno di un supporto psicologico per ritrovare entusiasmo e fiducia. Lorenzo suggerisce che un aiuto professionale potrebbe essere fondamentale per superare le sfide e risollevare le sue prestazioni, in un momento in cui anche la Ducati dovrà intervenire per eliminare i problemi tecnici che hanno influito sulla sua stagione.

Bologna, 11 dicembre 2025 – Come può risollevarsi Pecco Bagnaia dopo un 2025 difficile? Per prima cosa sentendo fiducia nella moto, Ducati sarà chiamata a eliminare i problemi che lo hanno limitato, ma servirà anche un lavoro di Pecco su se stesso, per non perdere consapevolezza ed entusiasmo. La tecnica e la mente vanno di pari passo. La Desmosedici ha bisogno di miglioramenti, infatti Aprilia si è avvicinata molto, ma anche Bagnaia deve ritrovarsi, con spensieratezza ed energia dopo una stagione che lo ha oltremodo spossato a livello mentale. Essere compagni di un campione dominante come Marc Marquez non è facile, ma in qualche modo Pecco dovrà raccapezzarsi e convincere Ducati del suo talento, anche in ottica rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Lorenzo: “Bagnaia ha perso entusiasmo. Uno psicologo potrebbe aiutarlo”

