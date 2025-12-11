MotoGP | la VR46 presenterà la nuova livrea in Italia! Appuntamento a gennaio

A gennaio, in Italia, la Pertamina Enduro VR46 Racing Team svelerà la nuova livrea delle Ducati di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. L'evento rappresenta un momento importante per gli appassionati di MotoGP, che potranno scoprire in anteprima i nuovi design delle moto e le novità della squadra VR46 per la prossima stagione.

La Pertamina Enduro VR46 Racing Team presenterà le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli in Italia. La notizia è arrivata nella giornata di oggi, giovedì 11 dicembre, attraverso i canali social della scuderia fondata da Valentino Rossi. Precisamente, la nuova livrea delle Ducati verrà svelata agli occhi del mondo il prossimo 14 gennaio a Roma, precisamente presso Villa Miani. Una scelta certamente non banale, in quanto si tratta della città natale dei suoi piloti, chiamati a migliorare ulteriormente i risultati già segnati lo scorso anno. Nel 2025 il team ha ottenuto il terzo posto nella classifica costruttori, collezionando sei podi nelle gare lunghe e sette piazzamenti complessivi nelle prove Sprint.