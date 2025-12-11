Moto si schianta contro un furgone | grave ragazzo di 18 anni

Un grave incidente si è verificato giovedì 11 dicembre lungo la Statale 42, tra Valcamonica e Valcavallina. Un ragazzo di 18 anni, coinvolto nello scontro tra una moto e un furgone, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

