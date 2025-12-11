Mostro di Casalecchio? Una ferita aperta Struttura abbandonata Forza Italia attacca

L'abbandono della struttura di via Belvedere a Casalecchio continua a suscitare polemiche, con Forza Italia che denuncia una ferita aperta sulle colline locali. Daniela Tesol, delegata alla sicurezza e al decoro urbano, sottolinea l'importanza di intervenire per riqualificare e tutelare un'area ormai simbolo di degrado e abbandono.

"Una ferita aperta sulle nostre colline". Con queste parole Daniela Tesol (a destra), delegata alla sicurezza e al decoro urbano di Forza Italia, torna a puntare i riflettori sulla grande struttura situata in via Belvedere, ormai nota come il " mostro di Casalecchio " e sull’area circostante. Un’enorme costruzione progettata negli anni Sessanta per diventare il seminario dei padri passionisti e oggi di proprietà privata, rimasta negli anni eternamente incompiuta. "Nata con grandi ambizioni, questa costruzione abbandonata è oggi simbolo di incuria, con un impatto paesaggistico e ambientale che non può più essere tollerato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mostro di Casalecchio? Una ferita aperta". Struttura abbandonata, Forza Italia attacca

