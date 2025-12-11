Mostre laboratori cinema | Officine del Fotogramma inaugura la sede a Rione Mazzini

Officine del Fotogramma apre ufficialmente la sua nuova sede a Rione Mazzini, presso la Don Tonino Bello ODV in Via Cocchia Da Cesinali 8. L'evento di inaugurazione propone una giornata ricca di attività tra mostre, laboratori e cinema, promuovendo creatività, sperimentazione e scambio tra diverse generazioni. Un nuovo spazio dedicato all'arte e alla cultura per la comunità locale.

Finalmente il giorno è arrivato: Officine del Fotogramma inaugura ufficialmente la sua nuova sede in Via Cocchia Da Cesinali 8, all’interno della Don Tonino Bello ODV, con una giornata interamente dedicata alla creatività, alla sperimentazione e al dialogo intergenerazionale. Non soltanto il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

() Un anno di mostre, storie, immagini, suoni, laboratori e incontri: con M9 card vivi M9 - Museo del ‘900 con curiosità, calma e la libertà di tornare quando vuoi. Ingresso illimitati al museo e alle mostre temporanee, invit - facebook.com Vai su Facebook

Ultima tappa di #AutunnoInBarbagia25: #Orune apre le sue cortes con laboratori, mostre, tradizioni artigiane, canto a tenore e visite alla fonte sacra di Su Tempiesu. Scopri di più sul programma: bit.ly/4mIDdXy #Barbagia #Tradizione #SardegnaAutentica Vai su X

Musica, cinema e laboratori. Ritorna "Scollinare Film Festival" - Da giovedì a domenica è tempo di Scollinare Film Festival, organizzato dall’associazione Officine Mattòli, il festival ... Riporta ilrestodelcarlino.it