Mostre al Museo della Moda di Napoli l’omaggio a Fausto Sarli con il restauro di 22 preziosi abiti

Il Museo della Moda di Napoli inaugura l’esposizione “Sarli”, un omaggio al celebre couturier Fausto Sarli. La mostra presenta il restauro di 22 preziosi abiti, celebrando l’eleganza, l’estro e il rigore di uno dei maestri dell’alta moda italiana, e si inserisce nel contesto storico e culturale dei Quartieri Spagnoli.

Un omaggio all’eleganza, al rigore e all’estro di uno dei maestri dell’alta moda italiana. Oggi, 11 dicembre 2025, il Museo della Moda di Napoli – unico museo pubblico della moda in Italia in un contesto di realtà private, sito nell’edificio tardo barocco sede della storica Fondazione Mondragone, nel cuore dei Quartieri Spagnoli – inaugura la mostra “Sarli”, un percorso dedicato al grande couturier napoletano Fausto Sarli, che negli anni ‘60 portò nell’alta moda internazionale la prestigiosa tradizione della sartoria napoletana, facendo del taglio impeccabile e delle linee scultoree la cifra distintiva delle sue creazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

