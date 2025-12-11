Mossa di Vienna contro i diktat islamici | stop a velo e burqa a scuola

Vienna ha adottato una nuova misura per tutelare le ragazze dall'oppressione, vietando l'uso di velo e burqa nelle scuole. Questa decisione mira a promuovere l'integrazione e garantire un ambiente scolastico aperto e sicuro, affrontando le imposizioni legate ai diktat islamici. La mossa rappresenta un passo deciso nella politica di integrazione e rispetto dei diritti delle minori.

Stop al velo a scuola per proteggere le ragazze “dall’oppressione”: questa la stretta sancita da Vienna. Il Parlamento austriaco ha approvato una nuova normativa che introduce il divieto di indossare l’indumento islamico nelle scuole per le studentesse con meno di 14 anni. La misura ha ottenuto un’ampia maggioranza: oltre ai conservatori del Partito Popolare, ai socialdemocratici e ai liberali di Neos – che formano la coalizione di governo – ha votato a favore anche il Partito della Libertà (FPOe). L’unico gruppo parlamentare contrario è stato quello dei Verdi, che ha contestato la compatibilità della legge con la Costituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mossa di Vienna contro i diktat islamici: stop a velo e burqa a scuola

