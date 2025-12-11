Mosca | Abbattuti 287 droni nella notte
Durante la notte, Mosca ha subito un attacco record con 287 droni, portando alla chiusura temporanea di quattro aeroporti della capitale russa. L'evento rappresenta un episodio senza precedenti, evidenziando le tensioni e le sfide di sicurezza nella regione.
Nella notte attacco record con droni sulla Russia. Chiusi i quattro aeroporti di Mosca. I sistemi di difesa antiaerea russi hanno abbattuto 287 droni ucraini durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa della Russia. Almeno 40 velivoli, inoltre, sono stati intercettati sulla regione di Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
