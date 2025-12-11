Morto nel raid in Tunisia Addio all’imprenditore appassionato di moto

La comunità di San Vittore Olona si prepara a dare l'ultimo saluto a Carlo Caccia, imprenditore e appassionato di moto, scomparso in Tunisia durante un viaggio. Alle 14:30 nella chiesa parrocchiale si terrà la cerimonia di commiato, in un momento di profonda tristezza e raccoglimento per la perdita di una figura stimata e amata.

Il paese si prepara a vivere un momento di profonda commozione e raccoglimento: oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale, l’intera comunità darà l’ultimo saluto a Carlo Caccia, il sessantasettenne titolare della storica "Motor Caccia" di San Vittore Olona, scomparso in Tunisia durante un’avventura in moto. I funerali saranno preceduti, alle 14, dalla recita del Santo Rosario, un momento di preghiera che già si preannuncia carico di emozione per tutti coloro che vorranno stringersi attorno alla famiglia. La morte di Caccia, avvenuta una quindicina di giorni fa nel corso di un rider insieme agli amici, ha lasciato un vuoto immenso non solo a Cerro, dove viveva, ma anche a San Vittore Olona, dove con passione portava avanti la sua attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

