Morto nel raid in Tunisia Addio all’imprenditore appassionato di moto

La comunità di San Vittore Olona si prepara a dare l'ultimo saluto a Carlo Caccia, imprenditore e appassionato di moto, scomparso in Tunisia durante un viaggio. Alle 14:30 nella chiesa parrocchiale si terrà la cerimonia di commiato, in un momento di profonda tristezza e raccoglimento per la perdita di una figura stimata e amata.

Il paese si prepara a vivere un momento di profonda commozione e raccoglimento: oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale, l’intera comunità darà l’ultimo saluto a Carlo Caccia, il sessantasettenne titolare della storica "Motor Caccia" di San Vittore Olona, scomparso in Tunisia durante un’avventura in moto. I funerali saranno preceduti, alle 14, dalla recita del Santo Rosario, un momento di preghiera che già si preannuncia carico di emozione per tutti coloro che vorranno stringersi attorno alla famiglia. La morte di Caccia, avvenuta una quindicina di giorni fa nel corso di un rider insieme agli amici, ha lasciato un vuoto immenso non solo a Cerro, dove viveva, ma anche a San Vittore Olona, dove con passione portava avanti la sua attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto nel raid in Tunisia. Addio all’imprenditore appassionato di moto

Morto nel raid in Tunisia. Addio all’imprenditore appassionato di moto - Il paese si prepara a vivere un momento di profonda commozione e raccoglimento: oggi alle 14,30 nella chiesa parrocchiale, l’intera comunità darà l’ultimo saluto a Carlo Caccia, il sessantasettenne ti ... Da ilgiorno.it

Il Fatto Quotidiano. . Anche il primo giornalista a lavorare sul caso di Hind Rajab è morto a Gaza. Qualche mese dopo, ucciso da un raid israeliano che ha colpito anche un collega. Si chiamava Ismail Al-Ghoul. L’Idf in seguito lo ha accusato di essere un opera - facebook.com Vai su Facebook

#morto a Napoli il 23enne #umberto catanzaro: vittima di un #raid per vendicare un video hard Vai su X