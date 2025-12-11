Morte Diana Canevarolo ipotesi omicidio | Autopsia parla di un’aggressione fatale

L'autopsia su Diana Canevarolo, 49 anni, ha rivelato che la sua morte potrebbe essere stata causata da un'aggressione, spostando l'attenzione da un incidente all'ipotesi di omicidio. I risultati delle analisi portano gli inquirenti a indagare su possibili responsabilità e a chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica perdita della donna.

L'autopsia svolta sul corpo di Diana Canevarolo, 49 anni, ha delineato un quadro che si allontana dall'ipotesi iniziale dell'incidente, orientando gli investigatori verso la pista di una aggressione fatale. La donna era stata trovata all'alba del 4 dicembre in una pozza di sangue nel cortile di casa, in un contesto che aveva immediatamente sollevato interrogativi sulla dinamica dei fatti. Il decesso è avvenuto dopo alcuni giorni di agonia in ospedale, mentre gli accertamenti medico-legali, durati oltre sei ore, hanno permesso di raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell'episodio. Secondo quanto emerso dagli esami, le ferite riscontrate sarebbero incompatibili con una caduta accidentale.