morte di satnam antonello lovato chiede di uscire dal carcere e di essere messo ai domiciliari

È ripreso al Tribunale a Latina il processo noto come "Satnam bis", celebrato davanti alla giudice Clara Trapuzzano Molinaro e che vede imputati gli imprenditori Renzo e Antonello Lovato, padre e figlio, entrambi accusati per la morte del bracciante Satnam Singh. Le richieste sulle misure cautelari per Antonello e Renzo Lovato. Nel corso dell'udienza, le difese hanno avanzato istanze di modifica delle misure cautelari. Per Antonello Lovato, attualmente in carcere, è stata chiesta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari limitatamente a questo procedimento.

