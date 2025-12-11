Morte di Satnam Antonello Lovato chiede di essere messo ai domiciliari…
Al Tribunale di Latina si è riaperto il processo “Satnam bis” riguardante la morte di Satnam Singh, con imputati gli imprenditori Renzo e Antonello Lovato. Durante l'udienza, Antonello Lovato ha chiesto di essere messo ai domiciliari. Il procedimento si svolge davanti alla giudice Clara Trapuzzano Molinaro.
È ripreso al Tribunale a Latina il processo noto come "Satnam bis", celebrato davanti alla giudice Clara Trapuzzano Molinaro e che vede imputati gli imprenditori Renzo e Antonello Lovato, padre e figlio, entrambi accusati per la morte del bracciante Satnam Singh. Le richieste sulle misure cautelari per Antonello e Renzo Lovato. Nel corso dell'udienza, le difese hanno avanzato istanze di modifica delle misure cautelari. Per Antonello Lovato, attualmente in carcere, è stata chiesta la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari limitatamente a questo procedimento.
