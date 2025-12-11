Morta nel tremendo frontale l' ultimo saluto a Nina Cristian | la famiglia raccoglie fondi per il funerale

Sabato si terranno i funerali di Nina Cristian, 58enne originaria della Romania, deceduta in un grave incidente frontale avvenuto il 5 dicembre su via Canala, tra Ravenna e Piangipane. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese del funerale.

Si terranno sabato i funerali di Nina Cristian, la oss 58enne originaria della Romania, morta nel terribile incidente frontale avvenuto il 5 dicembre su via Canala, tra Ravenna e Piangipane. L'ultimo saluto avrà luogo alle 10.30 con una messa alla chiesa della camera mortuaria di Ravenna.

Lo schianto è stato tremendo. Elisa De Paris è morta a 33 anni

Tremendo frontale tra due auto: Elisa De Paris muore a 33 anni, aveva due figli piccoli

Elisa de Paris morta nell'incidente frontale sull'Alemagna. «Aveva appena dato la buonanotte ai figli», il dolore dell'ex compagno della 33enne - «Mi hanno svegliato alle 3 i carabinieri per dirmi che Elisa aveva avuto un incidente e che non c'era più: al mattino non me la sono sentita di dirlo ai nostri