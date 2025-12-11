Morta di parto La verità dall’autopsia
Una tragica perdita ha colpito la provincia: Veronica Pignata, 32 anni, è morta poche ore dopo il parto all’ospedale di Cittiglio. Lunedì verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della sua morte, suscitando grande attenzione e attesa tra la comunità.
Una tragedia che ha scosso l’intera provincia e che ora attende una risposta decisiva: lunedì verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Veronica Pignata, la giovane mamma di 32 anni morta all’ ospedale di Cittiglio nelle primissime ore di sabato 6 dicembre, poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino. Una vicenda che ha lasciato senza fiato familiari, amici e l’intera comunità del Medio Verbano. La Procura di Varese ha aperto un fascicolo e i primi riscontri documentali sono già sul tavolo del sostituto procuratore Marialina Contaldo, che attende proprio l’esito dell’esame autoptico per fare chiarezza su quanto accaduto in quella notte segnato dal dolore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Veronica Pignata sarebbe morta per una crisi respiratoria. La donna, una 32enne, è deceduta poco dopo il parto del suo secondo bimbo avvenuto all'ospedale di Cittiglio La Procura di Varese ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo - facebook.com Vai su Facebook