Morata l'infortunio è serio | stop di almeno due mesi il Como dovrà tornare sul mercato
Alvaro Morata si è infortunato gravemente all'adduttore della coscia sinistra, con una lesione di alto grado che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi. Questo infortunio rappresenta un duro colpo per il Como, che dovrà valutare interventi sul mercato per coprire la sua assenza e mantenere la competitività in campionato.
