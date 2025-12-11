Montevergine | confronto operativo su lavori urgenti e riavvio della funicolare

Oggi, nella sede della Provincia, si è tenuto un incontro tecnico tra il direttore regionale della Protezione Civile, Italo Giulivo, e l’ingegnere Carmine Alvino, responsabile della Funicolare AIR, per discutere sui lavori urgenti a Montevergine e sul riavvio della funicolare. La riunione ha visto confronti e valutazioni operative per garantire la sicurezza e la ripresa delle attività.

Montevergine, la funicolare non riparte: la città resta isolata - Senza una corsia percorribile della Provinciale per Montevergine, l'impianto non potrà essere messo in funzione. Secondo ilmattino.it