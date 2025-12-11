Monteverde porta a Montecarlo l’eccellenza dei sapori italiani

Monteverde porta l’eccellenza dei sapori italiani a Montecarlo, celebrando la tradizione culinaria in un evento di gala. Il Comune di Monteverde si è distinto nel Principato di Monaco, promuovendo i prodotti del territorio e rafforzando i legami tra le eccellenze italiane e il pubblico internazionale.

Un viaggio tra i sapori locali con lo chef Carlo Pagnotta

