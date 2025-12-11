Montevarchi ospita il titolo mondiale di kick boxing K-1 Il 14 dicembre Tavoletta sul ring
Il 14 dicembre, il Palazzetto dello Sport di Montevarchi si prepara ad accogliere un evento di rilevanza mondiale nel campo della kick boxing K-1. Una giornata all'insegna della disciplina professionistica, con protagonisti atleti di livello internazionale pronti a sfidarsi sul ring in un appuntamento di grande rilievo per il panorama sportivo locale e globale.
Domenica 14 dicembre, il palazzetto dello Sport di Montevarchi ospiterà un evento “mondiale” dedicato alla kick boxing professionistica. L’atleta Andrea Tavoletta, già campione del mondo, salirà sul ring alle ore 17.30 per sfidare l’avversario ungherese Norbert Ivanyi e conquistare la cintura di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
