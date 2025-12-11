Montevarchi ospita il titolo mondiale di kick boxing K-1 Il 14 dicembre Tavoletta sul ring

Il 14 dicembre, il Palazzetto dello Sport di Montevarchi si prepara ad accogliere un evento di rilevanza mondiale nel campo della kick boxing K-1. Una giornata all'insegna della disciplina professionistica, con protagonisti atleti di livello internazionale pronti a sfidarsi sul ring in un appuntamento di grande rilievo per il panorama sportivo locale e globale.

