Montepulciano crollo delle mura Niente archiviazione | accuse per tre

di Laura Valdesi Crollo delle mura di Collazzi, nuovo colpo di scena. Ad annunciarlo, con un post su facebook, è stata l'Associazione 'Il Bersaglio' che tre anni fa, attraverso l'avvocato Daniele Chiezzi, aveva presentato un esposto sull'importante cedimento avvenuto a metà marzo 2022. "Il giudice delle indagini preliminari (Sonia Caravelli, ndr) presso il tribunale di Siena ha ordinato al pubblico ministero di procedere alla contestazione di un'accusa nei confronti dei tre indagati per la vicenda del crollo di parte della cinta muraria di Montepulciano", scrive 'Il Bersaglio'. Il sostituto procuratore Valentina Magnini, che ha coordinato l'indagine, dovrà farlo entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del gip che è stata depositata il primo dicembre scorso in cancelleria.