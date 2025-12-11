Montemurlo-Valbisenzio Palla a due | è super derby
Domenica al PalaLions si disputa il derby pratese tra Montemurlo Basket e Centro Minibasket Valbisenzio, una sfida attesa nel girone B di Divisione Regionale 1. Questa partita, valida per la tredicesima giornata, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si sfidano sul parquet per ottenere punti fondamentali nella stagione.
L’ora del derby pratese del girone B di Divisione Regionale 1 è quasi arrivata. Domenica, sul parquet del PalaLions, il Montemurlo Basket e il Centro Minibasket Valbisenzio si affrontano per la prima volta in questa stagione, nel match valido per la tredicesima giornata. Una stagione che per tutte e due sta stentando a decollare. Non a caso, entrambe navigano nella parte bassa della classifica. I biancorossi hanno conquistato fino a questo momento 8 punti e si trovano a -4 dalla zona playoff (ma con una partita da recuperare). Alle spalle, i ragazzi allenati da Matteo Piperno hanno due sconfitte consecutive, di cui l’ultima - davvero pesante - contro Asciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
