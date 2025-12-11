Montelepre danneggiata la casa di villeggiatura del sindaco Giuseppe Terranova

A Montelepre, la casa di villeggiatura del sindaco Giuseppe Terranova è stata danneggiata. Qualcuno ha forzato il cancello dell’immobile, attualmente in fase di ristrutturazione, e ha causato danni all’impianto elettrico in costruzione. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela delle proprietà pubbliche e private nella zona.

