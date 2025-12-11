Montanari è contro Meloni ma accetta un incarico del governo

Montanari, noto oppositore di Meloni, accetta un incarico nel governo di Roma, dimostrando un atteggiamento aperto e trasversale. La sua scelta rappresenta un esempio di pensiero più flessibile e meno ideologico, evidenziando come il palazzo di Giano possa essere un luogo di pluralità e confronto, superando le divisioni tradizionali.

Roma. E' la palestra del pensiero trasversale. Il palazzo di Giano, più che di Anna Maria, in assoluto più aperturista. Al ministero presieduto da Bernini, infatti, sono così aperti, anzi s.

