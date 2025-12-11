Montagna Ali Toscana | 10 giorni per evitare taglio dei fondi

Le comunità montane e le aree interne italiane necessitano di interventi urgenti per preservare i servizi essenziali e favorire lo sviluppo economico. Ali Toscana evidenzia l'importanza di un impegno immediato, con un piano di 10 giorni per evitare il taglio dei fondi e garantire un futuro sostenibile a queste zone.

Firenze, 11 dicembre 2025 – “Le comunità montane e le aree interne vanno sostenute riportando i servizi alla persona e creando nuove opportunità di lavoro. La nuova legge sulla montagna va invece nella direzione opposta: colpisce in modo diretto i Comuni più piccoli, riduce le risorse e limita la capacità concreta di intervento dei territori”. A dirlo è Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana e sindaco di San Gimignano, commentando i criteri di ripartizione dei fondi previsti dalla nuova legge nazionale sulla montagna e la definizione dei parametri che dovranno essere formalizzati entro il 19 dicembre, data chiave in vista del passaggio in Conferenza Unificata e dell’approvazione definitiva del sistema di classificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it