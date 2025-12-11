Monopattino sfreccia a quasi 90 chilometri orari per le strade di Milano | il video

Un video sorprendente mostra un monopattino che raggiunge quasi 90 chilometri orari tra le strade di Milano, molto oltre il limite di velocità di 25 km/h previsto dal codice della strada per questi mezzi. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici nelle aree urbane.

Un monopattino che sfiora i 90 chilometri orari per le strade di Milano. Succede anche se per i monopattini la velocità massima consentita dal codice della strada è di 25 chilometri orari. La denuncia è stata lanciata da un tassista, che ha pubblicato un video della scena: nelle immagini in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it