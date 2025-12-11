Monopattino rubato e botte da orbi

Ladro di monopattini e violento. Nel pomeriggio dell'8 dicembre, agenti della Questura di Monza e della Brianza hanno tratto in arresto un uomo di nazionalità marocchina di 32 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, resosi responsabile di furto aggravato, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento aggravato di auto di servizio. Tutto comincia dal furto di un monopattino elettrico, sottratto poco prima dall'esterno di un'attività commerciale della città. Gli agenti individuano il presunto autore nelle immediate vicinanze ma durante le procedure di identificazione quest'ultimo oppone resistenza, danneggiando il finestrino di un veicolo di servizio e minacciando gli agenti.

Intervento congiunto di Polizia di Stato e Polizia Locale a Frosinone: recuperato un monopattino rubato e denunciato un 20enne extracomunitario. Avviate anche le procedure di espulsione del giovane. #Frosinone #PoliziaDiStato #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook