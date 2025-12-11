Monfalcone Cisint col pugno di ferro | Chiusa la 3° moschea abusiva

Monfalcone si distingue come esempio di impegno nella lotta all'estremismo, con la chiusura della terza moschea abusiva. L'operazione, condotta dall'amministrazione locale, mira a ripristinare la legalità e contrastare la radicalizzazione, consolidando il ruolo della città come modello di intervento nel contesto nazionale.

" Monfalcone, ancora una volta, si conferma un Comune pilota nella lotta alla radicalizzazione islamica in Italia: chiusa la terza e ultima moschea abusiva e ripristinata la legalità". È stata infatti chiusa la terza moschea. Ad annunciarlo Anna Maria Cisint. L'europarlamentare della Lega e consigliere comunale con delega alla sicurezza e alla lotta alla radicalizzazione la definisce "l'ennesimo centro islamico camuffato da associazione, con destinazione d'uso commerciale e direzionale, quindi del tutto inidonea a ospitare l'esercizio del culto". Da qui la lunga battaglia per la sua chiusura. "Nonostante le sentenze lapidarie del Consiglio di Stato, che hanno fatto storia - prosegue Cisint -, alcuni islamici hanno preferito continuare a infrangere le regole e aprire un'altra moschea abusiva: l'ennesima enclave dove troppo spesso si predica all'odio verso l'Occidente e si porta avanti l'indottrinamento filo-islamista che ci vuole sottomessi, per governarci annullarci e infine sostituirci.