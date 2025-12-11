Mondiali Usa | diventa un caso politico Egitto-Iran la partita del Pride Month

Il Mondiale negli Stati Uniti si trasforma in un palcoscenico di tensioni politiche, coinvolgendo Egitto e Iran in un confronto che va oltre il calcio. La partita del 26 giugno 2026 assume un significato simbolico nel contesto del Pride Month, evidenziando come eventi sportivi possano diventare anche occasioni di dibattito sociale e geopolitico.

Quella del 26 giugno 2026 non sarà una partita come le altre della prima fase del Mondiale di calcio. Si svolgerà a Seattle, dove il comitato organizzatore locale ha deciso di inserire l’incontro tra le celebrazioni del Pride Month, il mese dedicato all’orgoglio LGBTQ+. Se non fosse che sabato, quando sono state sorteggiate le partite dei gironi, si è scoperto che il Pride Match di Seattle vedrà opposti Egitto e Iran, due Paesi con leggi molto repressive nei confronti dell’omosessualità. Si tratta, più o meno, di un caso “al contrario” rispetto a quello dei precedenti Mondiali del 2022. In Qatar ci furono varie proteste da parte delle Federazioni e delle Ong europee verso le leggi discriminatorie del Paese ospitante contro la comunità LGBTQ+. 🔗 Leggi su It.insideover.com