Mondiali di calcio 2026 Iran-Egitto scelta Pride match pro a valori Lgbtq+ no dei 2 Paesi | Mossa irragionevole a favore di un gruppo particolare

Ilgiornaleditalia.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita Iran-Egitto ai Mondiali 2026, definita come

La FIFA, da parte sua, ha reso noto solo che la partita è stata assegnata a Seattle e non a Vancouver, dove simultaneamente si affronteranno Belgio e Nuova Zelanda, senza rilasciare ulteriori commenti La sfida Iran-Egitto ai Mondiali 2026 è stata designata come evento simbolico del Pride, sce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mondiali di calcio 2026 iran egitto scelta pride match pro a valori lgbtq no dei 2 paesi mossa irragionevole a favore di un gruppo particolare

© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali di calcio 2026, Iran-Egitto scelta “Pride match” pro a valori Lgbtq+, no dei 2 Paesi: “Mossa irragionevole a favore di un gruppo particolare”

mondiali calcio 2026 iranIran ed Egitto esprimono netto rifiuto per il “Pride Match”: esplode la polemica sul Mondiale 2026 - Teheran e Il Cairo respingono la scelta di dedicare la loro sfida del 26 giugno al Pride Weekend di Seattle, definendola “irragionevole” ... fanpage.it scrive

mondiali calcio 2026 iranMondiali, Egitto-Iran è il “Pride Match”. Ma in entrambi i Paesi l’omosessualità è illegale - Una partita di calcio per l’ amore libero, disputata tra due Paesi in cui l’amore tra persone dello stesso sesso è tutt’altro che libero. Lo riporta ilfattoquotidiano.it