Mondiale per club Savino del Bene batte le padrone di casa e vede la vittoria del girone

Corrieretoscano.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Savino del Bene Volley conquista una vittoria importante nel Mondiale per club, superando le padrone di casa di Osasco São Cristóvão Saúde con un netto 3-0. La squadra italiana dimostra solidità e determinazione, portando a casa tre set fondamentali e consolidando la propria posizione nel girone.

Osasco São Cristóvão Saúde – Savino Del Bene Volley 0-3 (29-31, 22-25, 15-25) OSASCO SAO CRISTOVAO SAUDE: Sophia (L2) n.e., Mayhara 1, Maiara 4, Maira n.e., Natalia Danielski n.e., Cugno 28, J. Gray 1, Valquiria Dullius, Larissa 8, Geovana n.e., Marina, C. Brait, Rebeca, Baird 9. All.: Luizomar De Moura. SAVINO DEL BENE VOLLEY:  Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 2, Ribechi (L2), Bosetti 1, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 7, Antropova 21, Weitzel 6. All.: Gaspari. ARBITRI: Nicolas Casado (Arg) – Hector Ortiz (Pur) SAN PAOLO DEL BRASILE – Contro le padrone di casa dell’Osasco São Cristóvão Saúde è arrivata la seconda vittoria per 3-0 della Savino Del Bene Volley nel mondiale per club, un successo di grande peso perché arrivato in una gara cruciale per avvicinarsi all’ obiettivo di chiudere il girone A al primo posto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

