Mondiale per club Savino del Bene batte le padrone di casa e vede la vittoria del girone
Il Savino del Bene Volley conquista una vittoria importante nel Mondiale per club, superando le padrone di casa di Osasco São Cristóvão Saúde con un netto 3-0. La squadra italiana dimostra solidità e determinazione, portando a casa tre set fondamentali e consolidando la propria posizione nel girone.
Osasco São Cristóvão Saúde – Savino Del Bene Volley 0-3 (29-31, 22-25, 15-25) OSASCO SAO CRISTOVAO SAUDE: Sophia (L2) n.e., Mayhara 1, Maiara 4, Maira n.e., Natalia Danielski n.e., Cugno 28, J. Gray 1, Valquiria Dullius, Larissa 8, Geovana n.e., Marina, C. Brait, Rebeca, Baird 9. All.: Luizomar De Moura. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Castillo (L1), Ruddins 1, Franklin 2, Ribechi (L2), Bosetti 1, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani n.e., Nwakalor 7, Antropova 21, Weitzel 6. All.: Gaspari. ARBITRI: Nicolas Casado (Arg) – Hector Ortiz (Pur) SAN PAOLO DEL BRASILE – Contro le padrone di casa dell’Osasco São Cristóvão Saúde è arrivata la seconda vittoria per 3-0 della Savino Del Bene Volley nel mondiale per club, un successo di grande peso perché arrivato in una gara cruciale per avvicinarsi all’ obiettivo di chiudere il girone A al primo posto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
