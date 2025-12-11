Modulo Juve Spalletti pensa concretamente al cambio di abito per la Vecchia Signora | ne beneficerebbe anche David! Il possibile sistema tattico

Spalletti valuta un cambio di modulo per la Juventus, puntando su un sistema tattico che potrebbe migliorare le prestazioni della squadra e valorizzare i giocatori chiave, tra cui David. L’esperimento con il Pafos ha aperto nuove possibilità, rendendo il canadese un titolare fisso in assenza di Vlahovic. Ecco le novità e le strategie in vista dei prossimi impegni.

Modulo Juve, l'esperimento della ripresa col Pafos traccia la via: il cambio favorisce il canadese, ora titolare indiscusso senza Vlahovic. L'orizzonte tattico della Juventus potrebbe aver subito una variazione decisiva nei quarantacinque minuti finali della sfida contro il Pafos. Se il primo tempo ha mostrato una squadra sterile, statica e prevedibile, la scossa della ripresa non è arrivata solo dagli uomini (l'ingresso devastante di Conceicao), ma anche e soprattutto dall'assetto in campo. Quel 4-2-3-1 disegnato in corsa da Luciano Spalletti potrebbe non essere solo una soluzione d'emergenza per sbloccare una gara stregata, ma il vestito su misura per il futuro immediato dei bianconeri, specialmente per il suo nuovo terminale offensivo: Jonathan David.

Spalletti cambia modulo e la Juve cambia marcia: segna pure David. Ora manca solo... Bremer - Un primo tempo, per usare le parole di Luciano Spalletti, con "situazioni imbarazzanti".

Spalletti cambia modulo e la Juve torna a vincere: Pafos battuto 2-0 - La Juventus di Luciano Spalletti conquista un successo fondamentale nella sesta giornata della League Phase di Champions, superando il Pafos 2-