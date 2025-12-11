Moca | Michele Falanga il Futurista Narratore
Sabato 13 e domenica 14 dicembre, le Sale Neoclassiche ospitano Michele Falanga, noto come il futurista narratore. L'evento presenta una mostra dedicata a uno dei più intensi interpreti del futurismo italiano, offrendo al pubblico un'opportunità di immergersi nell'universo di questo artista innovativo e appassionato.
Sabato 13 e domenica 14 dicembre le Sale Neoclassiche ospitano Michele Falanga, il futurista narratore, mostra dedicata a uno dei più intensi interpreti del futurismo italiano. L'esposizione, organizzata dall'Associazione Culturale Flegone e curata da Antonino Falanga Consoni, presenta 25 opere. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
"Michele Catherine Mondello" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
“Nessuno vince da solo”, così il nostro Amministratore Delegato, Michele Sciscioli, ha esordito in occasione del Convegno promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Sport e Salute e Italian Trade Agency al Palafiere di Bol - facebook.com Vai su Facebook
Michele Falanga – Aeropitture 1925 – 1937 - È con grande piacere che la Galleria Pirra ospita una mostra dedicata a Michele Falanga (Bagnara Calabra, RC 1865 – Messina 1937), un artista eclettico che ha saputo interpretare temi centrali del ... Riporta exibart.com
Mondo Futurista - La formula “Mondo futurista” è allo stesso tempo un omaggio allo scritto di Giacomo Balla del 1918 Universo Futurista e una dichiarazione d’intenti: un titolo che racchiude l’intero senso di una ... Si legge su arte.it