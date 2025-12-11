Mobilità a Catania Christmas Town 2025 viaggia in metro

A Catania, Christmas Town 2025 si presenta come un evento all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, offrendo soluzioni di mobilità smart. Grazie al sistema Park&Metro, visitatori e residenti potranno raggiungere facilmente la manifestazione sfruttando la rete metropolitana, rendendo l'accesso più comodo e ecologico durante il periodo natalizio.

CATANIA, NATALE SMART E SOSTENIBILE PARK&METRO PER RAGGIUNGERE CHRISTMAS TOWN. Accordo con FCE e convenzione Parcheggio Fontana: più corse e prezzi speciali per il Parco tematico alle Ciminiere CATANIA – Un Natale più comodo e più sostenibile, senza stress da traffico e da parcheggio. In occasione di Christmas Town 2025, il Villaggio di Natale più grande del Sud Italia – in programma fino al 6 gennaio 2026 alle Ciminiere – torna e si rafforza la sinergia con la Metropolitana di Catania FCE per incentivare l'uso dei mezzi pubblici durante il periodo delle festività. Per il pubblico in arrivo da tutta la città e dall'hinterland, l'obiettivo è semplice: lasciare l'auto fuori dal centro e vivere il Natale con più serenità, riducendo traffico e tempi di attesa.

