Mo | Amnesty International ' Hamas responsabile di crimini contro l' umanità'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Con il massacro del 7 ottobre e il trattamento riservato agli ostaggi presi in ostaggio, Hamas ha commesso crimini contro l'umanità, tra cui omicidio e tortura. Lo scrive Amnesty International in un rapporto intitolato 'Prendere di mira i civili: omicidi, prese di ostaggi e altre violazioni da parte di gruppi armati palestinesi in Israele e Gaza', in cui condanna il gruppo islamista e altre fazioni armate palestinesi per i crimini commessi durante il massacro e chiede la restituzione delle spoglie dell'ultimo ostaggio rimasto, il sergente maggiore Ran Gvili. Amnesty International ha già accusato Hamas di aver commesso crimini di guerra durante il massacro, ma non aveva mai affermato che la portata e la natura della violenza raggiungessero la soglia dei crimini contro l'umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it