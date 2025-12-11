’Misura per misura’ In scena Shakespeare

Domani sera alle 21:15, il Teatro Comunale ospiterà una nuova produzione di Proscenio Teatro, tratta dal festival ’Shakespeare nel Parco’. In scena, l’interpretazione di ’Misura per misura’ di William Shakespeare, un classico intramontabile che continua a affascinare il pubblico con la sua profondità e attualità.

Andrà in scena al Teatro Comunale alle 21,15 di domani una nuova produzione Proscenio Teatro, direttamente dal festival ’Shakespeare nel Parco’, ’ Misura per misura ’ di William Shakespeare. La traduzione è di Stefano De Bernardin, l’adattamento di Stefano Tosoni. Il testo è uno dei cosiddetti problem plays del periodo in cui il Bardo metteva mano alla sua opera più problematica, Amleto. Una commedia che non è solo commedia, un adattamento (a cura di Stefano Tosoni, sulla traduzione di Stefano De Bernardin) infarcito di siparietti comici e situazioni al limite del paradosso che, attraverso il potente strumento della satira, denuncia il lato oscuro e perverso del potere, la sua innata capacità di "mutare le inclinazioni" dell’animo umano, il suo amore per gli abusi, gli eccessi, il vizio e la lussuria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it