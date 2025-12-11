Missione salvataggio per Ott Tanak

Ott Tanak ha affrontato una difficile missione salvataggio dopo un incidente, con la sua auto completamente sommersa e danneggiata. Il recupero è iniziato immediatamente, coinvolgendo operazioni di sollevamento e trasporto al parco assistenza, dove i tecnici hanno avviato le procedure per riparare la vettura e riprendere la gara.

Il recupero dell’auto iniziò subito dopo. Trasportata in superficie e poi al parco assistenza, la vettura era completamente sommersa e impregnata d’acqua. Mölder iniziò a salvare meticolosamente i suoi appunti di gara, pagina per pagina. Dopo sette ore dall’incidente, le squadre di recupero riuscirono a estrarre il veicolo e a trasportarlo sul camion. Il Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

