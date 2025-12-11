Miro Tabanelli mostra i muscoli e vola in finale a Steamboat! Guizzo nella Coppa del Mondo di Big Air

Miro Tabanelli si riscatta e vola in finale a Steamboat, nel corso della terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air. Dopo prove deludenti in Cina, il giovane sci freestyle italiano ha mostrato il suo talento, qualificandosi per l’atto conclusivo. Un risultato che conferma il suo stato di forma e il ruolo emergente nel panorama internazionale.

Dopo due prove sottotono offerte in occasione della trasferta cinese (51mo a Secret Garden e 16mo a Pechino, mancano l’accesso alla finale in entrambi i casi), Miro Tabanelli ha trovato lo smalto dei giorni migliori a Steamboat (USA) e si è qualificato all’atto conclusivo della terza tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 21enne emiliano ha firmato il secondo punteggio nella prima heat del turno preliminare, venendo valutato con un perentorio 92.00 e chiudendo alle spalle del neozelandese Luca Harrington (93. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miro Tabanelli mostra i muscoli e vola in finale a Steamboat! Guizzo nella Coppa del Mondo di Big Air

Cerca Video Caricamento del Video...

Allo Shougang “Snow Flying” è già tutto un susseguirsi di salti e prove in aria: manca pochissimo alla Big Air World Cup – Beijing ! Per l’Italia scenderanno in pedana Leonardo Donaggio, finalista a Pechino 2022, insieme a Miro Tabanelli, Maria Gassli Vai su X

Che colpaccio di Leonardo Donaggio! In finale nel Big Air a Pechino, eliminazione per Tabanelli - facebook.com Vai su Facebook

Sci freestyle: doppio titolo italiano per Flora e Miro Tabanelli - Doppio titolo tricolore per i fratelli Miro e Flora Tabanelli, portacolori dell'Esercito, che si sono imposti tanto nello SlopeStyle quanto nel Big Air ai Campionati Italiani Assoluti ospitati ... Segnala sportmediaset.mediaset.it