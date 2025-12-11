Miretti festeggia sui social i tre punti contro il Pafos in Champions League | Vittoria importantissima per il nostro cammino – FOTO

Miretti celebra sui social la vittoria contro il Pafos in Champions League, sottolineando l’importanza del risultato per il percorso della squadra. Con un post su Instagram, il giovane centrocampista evidenzia come questa vittoria rappresenti una tappa fondamentale e una spinta motivazionale per le sfide future.

Miretti celebra il successo con un post su Instagram. Vittoria importantissima per il cammino, la carica per le prossime gare. Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, ha voluto celebrare la vittoria ottenuta in Champions League contro il Pafos con un messaggio carico di entusiasmo sui social network. Il successo ha interrotto il lungo periodo senza clean sheet in Europa. Attraverso il suo profilo Instagram, Miretti ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’importanza del risultato non solo per il morale, ma anche per il prosieguo della competizione. Le parole di Miretti evidenziano come la squadra di Luciano Spalletti abbia ritrovato la consapevolezza della propria forza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com