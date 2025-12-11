Minimarket tutto sulla nuova serie con Kevin Spacey
Basta un'insegna luminosa, un via vai di clienti distratti e uno scaffale che scricchiola sotto il peso delle offerte del giorno per capire che questo non è un minimarket qualsiasi. Qui, dietro la cassa, non si contano solo scontrini: si coltivano sogni di gloria, ambizioni fuori misura e un desiderio cocciuto di ribaltare il proprio destino. È proprio in questo scenario improbabile che prende vita "Minimarket", il nuovo comedy show di Rai Contenuti Digitali e Transmediali ideato da Filippo Laganà. Una serie che, dietro l'apparenza da racconto di quartiere, piazza un colpo da maestro: un mentore.
